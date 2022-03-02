Boeing приостановил обслуживание российских авиакомпаний

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Boeing приостановил обслуживание и техподдержку российских авиакомпаний. Об этом говорится в официальном заявлении компании.

В пресс-службе компании заявили, что основные операции в Москве приостановлены, также закрыт офис в украинской столице.

Ранее сообщалось, что Boeing временно приостановил работу учебного центра в "Сколково" в Москве и офиса в Киеве из-за ситуации вокруг Украины.

24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.