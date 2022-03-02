Ростуризм рекомендовал не посещать страны, которые ввели санкции против РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Ростуризм рекомендует россиянам отказаться от поездок в страны, которые объявили о введении санкций в отношении РФ, заявила глава ведомства Зарина Догузова, слова которой приводит пресс-служба Ростуризма.
"В связи со сложившейся ситуацией Ростуризм настоятельно рекомендует всем гражданам России, которые отправляются за рубеж в туристические и деловые поездки, по возможности отказаться от посещения стран, которые ввели санкции и ограничения по отношению к России", – сказала Догузова.
По ее словам, пребывание на территории таких стран может нести риски своевременного и безопасного возвращения на родину. Кроме того, Ростуризм рекомендовал российским туроператорам приостановить реализацию туров в данные страны.
"Туроператорам мы рекомендуем приостановить продажи туров в страны, которые ввели санкции по отношению к России, а также в страны Карибского бассейна, путь к которым лежит через закрытое воздушное пространство ЕС и Канады", – отметила Догузова.
Туристам, забронировавшим туры в недоступные для поездок страны, Ростуризм рекомендует попросить у туроператора альтернативное направление для путешествия.
Евросоюз закрыл свое воздушное пространство для российских самолетов из-за ситуации на Украине. В частности, российским лайнерам запрещается приземляться, взлетать и пролетать над территорией ЕС. В ответ на данное решение Россия закрыла небо для авиакомпаний из 36 стран.
Росавиация, Ростуризм и министерство иностранных дел РФ выразили готовность организовать вывоз россиян из Европы в Россию. Как отметили в Российском союзе туриндустрии, возвращать граждан РФ на родину планируется через третьи страны. Открытыми для россиян сейчас остаются в том числе Турция, ОАЭ, Мальдивы, Египет и Таиланд.
Ситуация осложнилась после того, как 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Росавиация рекомендовала воздержаться от поездок за границу в ближайшее время
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