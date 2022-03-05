Nordwind приостановит выполнение зарубежных рейсов с 7 марта

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Авиакомпания Nordwind приостановит выполнение международных рейсов с 7 марта 2022 года.

"Авиакомпания Nordwind совместно с партнером – авиакомпанией PegasFly – информирует о временной приостановке выполнения международных рейсов начиная с 7 марта", – уточнили в пресс-службе перевозчика.

В компании объяснили, что причина такого решения – "обстоятельства, препятствующие выполнению полетов". При этом уточняется, что пассажиры международных рейсов с билетами в одну сторону будут приниматься на борт до момента прекращения перелетов.

Пассажиры смогут оформить полный возврат стоимости авиабилетов на рейсы, подпадающие под ограничения. Также доступна замена билета на любой рейс в продаже.

Ранее Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям существенно ограничить рейсы за рубеж с 6 марта. Данное предложение относится к организациям, которые используют лизинговые лайнеры.

5 марта о приостановке всех международных рейсов сообщили, в частности, "Аэрофлот" и "Победа".

Ранее Евросоюз закрыл свою территорию для российских воздушных судов. Российским самолетам запрещается приземляться, взлетать и пролетать над территорией ЕС. Запрет вводится на все самолеты, которыми владеет Россия и которые зарегистрированы или контролируются РФ.

В связи с закрытием воздушного пространства ЕС Росавиация, Ростуризм и министерство иностранных дел выразили готовность организовать вывоз россиян из Европы в Россию.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

