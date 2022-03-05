На госуслугах запустили сервис для возвращающихся в Россию туристов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

По поручению вице-премьера правительства РФ Дмитрия Чернышенко Ростуризм и Минцифры создали форму обратной связи на госуслугах для путешественников, которые испытывают трудности с возвращением домой.

Уточняется, что через нее можно передать сведения о месте пребывания и данные об обратном билете, благодаря которым ведомства смогут сформировать списки россиян и оказать им помощь с возвращением на родину.

В настоящее время Ростуризм и Росавиация оперативно продолжают работу по организации возвращения домой российских отдыхающих. Каждый день регулярные и чартерные рейсы возвращают россиян в страну.

В Ростуризме также напомнили, что можно рассмотреть варианты возврата в Россию через третьи страны, в частности рейсы зарубежных перевозчиков, а также железнодорожный и автобусный транспорт. Ведомство для этого подготовило специальную памятку.

Ранее в Ассоциации туроператоров России сообщили, что вывозные рейсы для граждан РФ, находящихся в Мексике, Доминикане, Венесуэле и на Кубе, продолжаются, несмотря на закрытие воздушного пространства США для российских самолетов. Перелеты будут осуществляться в нейтральных водах.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

После этого Евросоюз, США и некоторые другие страны ввели против РФ санкции, а также закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов. Последним запрещается приземляться, взлетать и пролетать над их территориями.