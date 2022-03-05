Росавиация подтвердила продление ограничения полетов в аэропорты юга РФ

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
Росавиация подтвердила, что продлила запрет на полеты в 11 аэропортов центральной части и юга России, сообщает пресс-служба ведомства. Действовать режим будет до 03:45 14 марта.
В частности, полеты все еще ограничены в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.
Российским авиакомпаниям рекомендуют организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам с помощью аэропортов Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. Они работают в штатном режиме и имеют высокую пропускную способность.
Полеты российских авиакомпаний в Калининград выполняются по расписанию, однако время в пути увеличилось. Для полетов туда компании используют воздушные трассы через нейтральные воды Балтийского моря. Остальные аэропорты страны, включая международные, работают в обычном режиме.
Министерство транспорта РФ организовало горячую линию для информирования пассажиров о выборе альтернативных маршрутов для передвижения из-за временной приостановки работы аэропортов на юге страны.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник
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