Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

транспорт

01:20

Авиакомпания Royal Flight прекратила полеты из России

транспорт

Фото: depositphotos/Chalabala

Royal Flight прекратила полеты из России из-за санкций, введенных Евросоюзом. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте авиакомпании.

"С сожалением сообщаем, что в связи с введенными Европейским союзом ограничительными мерами, начиная с 00:00 5 марта 2022 года воздушные перевозки пассажиров из России прекращаются", – говорится в сообщении.

В Royal Flight указали, что продолжают вывозить своих туристов из заграничных аэропортов.

Ранее сообщалось, что авиакомпания Azur Air объявила о временной приостановке пассажирских рейсов за рубеж. Ограничение начнет действовать с 8 марта.

5 марта Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям существенно ограничить рейсы за рубеж с 6 марта. Данное предложение относится к организациям, которые используют лизинговые лайнеры. О приостановке полетных программ за рубеж уже сообщили "Аэрофлот", "Победа" и Nordwind.

28 февраля Евросоюз закрыл свою территорию для российских воздушных судов. Российским самолетам запрещается приземляться, взлетать и пролетать над территорией ЕС. Запрет вводится на все самолеты, которыми владеет Россия и которые зарегистрированы или контролируются РФ.

Ограничения связаны с тем, что в ночь на 24 февраля Владимир Путин объявил о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Azur Air временно приостанавливает пассажирские рейсы за рубеж с 8 марта

Читайте также

Сюжет: Ситуация в Донбассе

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать