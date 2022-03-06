Авиакомпания Royal Flight прекратила полеты из России

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Royal Flight прекратила полеты из России из-за санкций, введенных Евросоюзом. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте авиакомпании.

"С сожалением сообщаем, что в связи с введенными Европейским союзом ограничительными мерами, начиная с 00:00 5 марта 2022 года воздушные перевозки пассажиров из России прекращаются", – говорится в сообщении.

В Royal Flight указали, что продолжают вывозить своих туристов из заграничных аэропортов.

Ранее сообщалось, что авиакомпания Azur Air объявила о временной приостановке пассажирских рейсов за рубеж. Ограничение начнет действовать с 8 марта.

5 марта Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям существенно ограничить рейсы за рубеж с 6 марта. Данное предложение относится к организациям, которые используют лизинговые лайнеры. О приостановке полетных программ за рубеж уже сообщили "Аэрофлот", "Победа" и Nordwind.

28 февраля Евросоюз закрыл свою территорию для российских воздушных судов. Российским самолетам запрещается приземляться, взлетать и пролетать над территорией ЕС. Запрет вводится на все самолеты, которыми владеет Россия и которые зарегистрированы или контролируются РФ.

Ограничения связаны с тем, что в ночь на 24 февраля Владимир Путин объявил о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.