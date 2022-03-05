"Азербайджанские авиалинии" приостанавливают полеты в РФ с 6 марта

Фото: РИА Новости/Илья Питалев
"Азербайджанские авиалинии" (AZAL) и ее дочерняя авиакомпания Buta Airways с 6 марта приостанавливают полеты в Россию. Об этом сообщает пресс-служба AZAL.
"По полученной информации, начиная с завтрашнего дня в связи с рисками, возникающими при международных полетах, по рекомендации Росавиации рейсы российских авиакомпаний в Азербайджан приостанавливаются на неопределенный срок", – говорится в сообщении.
Уточняется, что на это решение также повлиял тот факт, что из-за международных санкций в отношении России отсутствует возможность полноценного авиационного страхования, что создает риски для пассажиров, а также самих авиакомпаний.
Ранее российская авиакомпания S7 Airlines приняла решение отменить все международные рейсы с 5 марта. Отмечалось, что российские туристы, отправившиеся за рубеж рейсами S7, смогут вернуться на родину на рейсах партнерских авиакомпаний.
Ситуация с международными авиаперелетами осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Азербайджанские авиакомпании с 6 марта приостанавливают рейсы в Россию
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