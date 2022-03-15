Авиарегулятор ЕС приостановил действие сертификатов, выданных российским авиакомпаниям

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Европейское агентство по авиационной безопасности приостановило действие сертификатов, выданных авиакомпаниям России, говорится в уведомлении, опубликованном на сайте EASA.

Уточняется, что речь идет о сертификатах на продукцию, детали и приборы. Кроме того, европейское ведомство приняло решение приостановить действие сертификатов для организаций и тренажеров по имитации полета, если владелец находится или проживает в России. Также EASA сообщило о приостановке приема новых заявок на сертификацию из РФ.

Ранее Управление гражданской авиации Бермуд сообщило, что приостанавливает действие летных сертификатов для самолетов российских авиакомпаний, которые зарегистрированы на архипелаге. Как отметил регулятор, международные санкции против авиационного сектора оказали серьезное влияние на способность осуществлять контроль за обеспечением безопасности самолетов авиакомпаний РФ, находящихся в реестре воздушных судов Бермудских островов.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.