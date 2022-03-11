Самолеты авиакомпаний РФ могут перевести в реестр России без согласия лизингодателя

Фото: depositphotos/ak12m@hotmail.com

Самолеты российских авиакомпаний могут перевести в реестр РФ без согласия лизингодателя. Об этом заявила директор департамента правового обеспечения и законопроектной деятельности Минтранса РФ Алина Малышева в ходе заседания комитета Совфеда по экономической политике.

"Прорабатываются вопросы поставок запасных частей через Китай и иные страны азиатского региона", – сообщила Малышева.

Она добавила, что кабмин РФ на данный момент не принял решения по выкупу иностранных самолетов российских авиакомпаний.

Ранее начальник управления поддержания летной годности воздушных судов Валерий Кудинов заявил, что авиакомпании РФ намерены вернуть часть самолетов лизингодателям. По его словам, с конца февраля в государственном реестре гражданских воздушных судов прошли регистрацию порядка 180 самолетов.

Также он сообщал, что Китай отказался поставлять российским авиакомпаниям запчасти для авиатехники. Россия, по его словам, будет искать возможности поставок из других стран, в том числе из Турции и Индии.

Позднее в Росавиации опровергли заявления Кудинова об отказе Китая поставлять запчасти российским авиакомпаниям.

26 февраля Евросоюз ввел против России санкции, которые предполагают запрет на поставки гражданских самолетов и запчастей к ним для российских авиакомпаний, а также приостанавливают действие страховок и техническое обслуживание воздушных судов из РФ.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.