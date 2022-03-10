Китай отказал России в поставках авиационных запчастей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Китай отказался поставлять российским авиакомпаниям запчасти для авиатехники, сообщает "Интерфакс".

По словам начальника управления поддержания летной годности воздушных судов Росавиации Валерия Кудинова, Россия будет искать возможности поставок из других стран, в том числе Турции и Индии.

26 февраля Евросоюз ввел против России санкции, которые предполагают запрет на поставки гражданских самолетов и запчастей к ним для российских авиакомпаний, а также приостанавливают действие страховок и техническое обслуживание воздушных судов из РФ.

Около 40 самолетов Sukhoi Superjet 100 с российскими двигателями планируется производить ежегодно в России. Sukhoi Superjet 100 в настоящее время выпускается лишь с иностранными двигателями. Ранее в России выпускали около 23–24 самолетов ежегодно.

В Минпромторге подчеркнули, что сейчас главной целью российского авиапрома стало импортозамещение всех систем и агрегатов.

