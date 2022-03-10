В Росавиации опровергли сообщения об отказе Китая поставлять авиазапчасти

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Росавиация опровергла заявления начальника управления поддержания летной годности воздушных судов Валерия Кудинова о том, что Китай отказался поставлять российским авиакомпаниям запчасти для авиатехники. Об этом говорится в сообщении Росавиации в телеграм-канале.

Также в Росавиации указали, что не соответствуют действительности и заявления Кудинова по зарегистрированным в российском реестре самолетам и взаимоотношениям авиакомпаний и лизингодателей.

"В компетенцию и ответственность начальника Управления поддержания летной годности воздушных судов Кудинова не входят вопросы регистрации гражданских воздушных судов и он не обладает достоверными сведениями о состоянии и ведении Госреестра гражданских воздушных судов РФ", – говорится в сообщении.

Отмечается, что заявления Кудинова, касающиеся взаимоотношений хозяйствующих субъектов – авиакомпаний РФ и лизингодателей самолетов, также не соответствуют действительности.

Ранее Кудинов заявил, что авиакомпании РФ намерены вернуть часть самолетов лизингодателям. По его словам, с конца февраля в государственном реестре гражданских воздушных судов прошли регистрацию порядка 180 самолетов.

Также он заявлял, что Китай отказался поставлять российским авиакомпаниям запчасти для авиатехники. Россия, по его словам, будет искать возможности поставок из других стран, в том числе из Турции и Индии.

26 февраля Евросоюз ввел против России санкции, которые предполагают запрет на поставки гражданских самолетов и запчастей к ним для российских авиакомпаний, а также приостанавливают действие страховок и техническое обслуживание воздушных судов из РФ.

Около 40 самолетов Sukhoi Superjet 100 с российскими двигателями планируется производить ежегодно в России. В настоящее время эти лайнеры выпускаются лишь с иностранными двигателями. Ранее в России выпускали около 23–24 самолетов ежегодно.

В Минпромторге подчеркнули, что сейчас главной целью российского авиапрома стало импортозамещение всех систем и агрегатов.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

