Лизингодатели запросили возврат более 500 самолетов российских авиакомпаний

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Зарубежные лизингодатели запросили возврат более 500 воздушных судов авиаперевозчиков РФ, их выкуп будет стоить 20 миллиардов долларов, заявил глава Минтранса Виталий Савельев на заседании Совфеда.

"Уже запросы поступили на более чем 500 наших самолетов иностранного производства. Если отдать им 500 самолетов, они не смогут их ремаркетировать, не смогут перепродать, то есть они просто их забирают, потому что такое политическое решение", – отметил министр.

По его словам, главная проблема на данный момент стоит перед авиакомпаниями, которые оставили самолеты по просьбе властей РФ.

Савельев объяснил, что лизинговые платежи компании должны продолжать платить, однако лизингодатели не хотят продавать России самолеты. Он уточнил, что объем выкупа – 20 миллиардов долларов, если выкупать по остаточной стоимости то, что недоплатили.

"Это очень большая сумма. Вторая часть – это аккредитивы, это тоже примерно 200 миллиардов рублей для всех авиакомпаний, потому что наши банки – это примерно 20 с лишним банков – выставляли аккредитивы против зарубежных банков, гарантируя, что будут идти платежи. Сейчас эти аккредитивы вскрыты и дефолт авиакомпаний, который состоится 28 марта, мы, надеюсь, к этому времени найдем решение. Этот дефолт даст кросс-дефолт по нашим банкам. Поэтому либо банки страдают, либо авиакомпании, потому что банки предъявляют претензии", – заключил глава Минтранса.

Ранее Савельев отмечал, что из-за введенных ограничений со стороны Запада Россия потеряла 78 самолетов из 1 367. По его словам, авиалайнеры арестованы в иностранных государствах и уже не вернутся в РФ.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

