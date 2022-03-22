Россия потеряла 78 самолетов из-за санкций – Минтранс

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Из-за введенных Западом санкций Россия потеряла 78 самолетов из 1 367, сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев в ходе заседания комитета по экономической политике Совета Федерации.

Он пояснил, что авиалайнеры арестованы в иностранных государствах и уже не вернутся в Россию. Также Савельев рассказал, что почти 800 машин перевели в российский авиационный реестр. Их страхуют в российской компании.

Глава Минтранса добавил, что при благоприятном развитии ситуации объем авиаперевозок в 2022 году может составить до 90 миллионов человек.

28 февраля Евросоюз закрыл свою территорию для российских воздушных судов. Российским самолетам запрещается приземляться, взлетать и пролетать над территорией ЕС. Запрет вводится на все самолеты, которыми владеет Россия и которые зарегистрированы или контролируются РФ.

Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям существенно ограничить рейсы за рубеж. Данное предложение относится к организациям, которые используют лизинговые лайнеры.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.