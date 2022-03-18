В аэропорту Краснодара подтвердили закрытие аэропортов юга РФ до 26 марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Россия продлила закрытие воздушного пространства над югом страны до 26 марта. Эту информацию подтвердили в пресс-службе компании "Аэродинамика", которая управляет аэропортами Краснодара, Анапы и Сочи, передает ТАСС.

"Продление закрытия аэропортов на юге России до 03 часов 45 минут 26 марта 2022 года", – говорится в сообщении.

Ранее ограничения действовали до 20 марта.

Полеты временно ограничены в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Ограничения связаны с тем, что в ночь на 24 февраля Владимир Путин объявил о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

В связи с этим 28 февраля Евросоюз закрыл свою территорию для российских воздушных судов. Российским самолетам запрещается приземляться, взлетать и пролетать над территорией ЕС. Запрет вводится на все самолеты, которыми владеет Россия и которые зарегистрированы или контролируются РФ.

