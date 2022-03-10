Turkish Airlines отменила прямые рейсы в третьи страны для россиян

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Авиакомпания Turkish Airlines с 10 марта изменила условия продажи билетов для граждан России. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Отмечается, что теперь россияне смогут приобрести билеты по маршрутам, которые начинаются или заканчиваются в России. Кроме того, компания будет выписывать единый билет на все сегменты маршрута, например, Москва – Стамбул – Мале. Летать на Turkish Airlines вне контура Россия – Турция более не получится.
"Важно понимать, что турецкая авиакомпания вводит ограничения для россиян не потому, что присоединяется к западным санкциям, а только вследствие того, что западные санкции, вернее, блокировка российских карт Visa и Mastercard, создали ей проблемы в прохождении платежей от граждан РФ", – говорится в сообщении.
Перевозка Turkish Airlines из России в Турцию и в обратном направлении останется без изменений.
"По-прежнему можно лететь из России в третьи страны через Турцию с единым сквозным билетом на все сегменты полета и с таким же билетом возвращаться в Россию с пересадкой в Турции", – пояснили в АТОР.
О сроках действия данного ограничения не сообщается.
Росавиация ранее рекомендовала российским авиакомпаниям существенно ограничить рейсы за рубеж. Данное предложение относится к организациям, которые используют лизинговые лайнеры. О приостановке полетных программ за рубеж уже сообщили "Аэрофлот", "Победа" и Nordwind.
Люди второй день стоят у офиса авиакомпании Turkish Airlines
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