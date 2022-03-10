Путин поручил повторить программу детского туристического кешбэка

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Владимир Путин поручил Минтруду РФ повторно проработать программу детского туристического кешбэка для ее запуска в мае 2022 года.

"В прошлом году мы запустили программу возврата до 50% стоимости путевок в детские оздоровительные лагеря. Я прошу вас проработать и осуществить такую же программу в этом году, тоже с 1 мая", – сказал президент России на совещании с членами кабмина.

Путин подчеркнул, что все организационные вопросы должны быть проработаны заранее. Кроме того, глава государства отметил необходимость эффективного оповещения россиян о реализации программы.

Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что поддерживает идею возобновления программы детского туристического кешбэка, и отметила, что ведомство готово запустить ее, если руководством страны будет принято соответствующее решение. Догузова напомнила, что в 2021 году данная программа была запущена в качестве антикризисной меры.

Программа детского туристического кешбэка стартовала в России 25 мая 2021 года. Купить путевки по ней можно было до 31 августа, а отправить ребенка в поездку – до 15 сентября. В рамках программы родители могли вернуть 50% средств потраченных на путевку, но не более 20 тысяч рублей.