В РФ не планируют продлевать программу детского туристического кешбэка

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин
Замминистра финансов РФ Ирина Окладникова сообщила, что, скорее всего, федеральная программа детского туристического кешбэка не будет продлена. По ее словам, на данный момент в проекте федерального бюджета РФ на 2022–2024 годы не предусмотрены соответствующие расходы. Об этом сообщает ТАСС.
"В этом году программа показала, что большинство субъектов уже реализовывают свои программы по поддержке так называемого детского туризма и отдыха. И с этим в том числе была связана плохая выборка и плохое кассовое исполнение по федеральной программе. Поэтому ее продление в рамках федерального нацпроекта не предполагается", – пояснила она.
Окладникова добавила, что в случае принятия решения о продлении программы объема финансирования нацпроекта достаточно, чтобы запустить ее после доработки.
Продажа путевок в рамках программы детского туристического кешбэка стартовала в России 25 мая. Граждане могли вернуть до 50% от потраченной на покупку суммы, но не более 20 тысяч рублей. При этом расплачиваться было необходимо картой "Мир".
Позже период действия программы расширили: получить компенсацию можно было за отдых ребенка в период с 10 мая по 20 сентября.
"Жизнь в большом городе": детский отдых
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