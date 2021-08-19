С конца мая россияне купили детских туристических путевок почти на 10 млрд рублей

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
С 25 мая в рамках программы детского туристического кешбэка россияне приобрели приобрели 360 тысяч путевок общей стоимостью в 9,5 миллиардов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Ростуризма Зарину Догузову.
"С 25 мая более 360 тысяч путевок продано, 360 тысяч семей смогли со скидкой отправить своих детей отдыхать в детские лагеря. Куплено на 9,5 миллиардов рублей", – сказала она.
Также Догузова добавила, что уже 4 миллиарда рублей вернулись в виде кешбэка родителям, купившим путевки.
Продажа путевок в рамках программы детского туристического кешбэка началась 25 мая. Россияне могут вернуть до 50% от потраченной на покупку суммы, но не более 20 тысяч рублей. При этом расплатиться придется картой "Мир".
Позже период действия программы расширили: получить компенсацию можно за отдых ребенка в период с 10 мая по 20 сентября.
Кабмин дополнительно выделил 4,5 млрд рублей на детский туристический кешбэк
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