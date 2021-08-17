С начала 2021 года Сочи посетили более 4,1 млн туристов

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
С начала 2021 года более 4,1 миллиона туристов посетили Сочи. Данный показатель вдвое превышает прошлогодний. Об этом сообщили в пресс-службе администрации курорта.
"По оценкам специалистов, с начала года Сочи принял уже 4 миллиона 130 тысяч гостей. Это на 20% выше, чем в 2019 году, и вдвое выше показателя прошлого года", – говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что отели в данный момент загружены на 77%. Резкого роста отмены бронирований после введения новых правил, связанных с вакцинацией туристов, не возникло. Отмена бронирований на август составляет лишь 7,8%, на сентябрь – 7%.
Ранее российский союз туриндустрии (РСТ) обратился к главе Ростуризма Зарине Догузовой с просьбой продлить программу кешбэка за туры по РФ.
Отмечается, что третий этап программы, который прошел весной 2021 года, обеспечил во втором квартале рекордные продажи и загрузку коллективных средств размещения на южных курортах. В ходе нынешнего этапа продажи по программе кешбэка через туроператоров резко снизились. Основной причиной этого называют большой разрыв между датами возможного бронирования и периода поездок.
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