Действие программы детского туристического кешбэка расширили в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Период действия программы детского туристического кешбэка в России расширили. Такое заявление сделал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"Кабмин принял решение расширить период отдыха детей в лагерях, за который родителям будет предоставляться возмещение затрат половины стоимости путевки. Компенсация будет осуществляться за период отдыха детей с 10 мая по 20 сентября", – цитирует Чернышенко ТАСС.
В России с 25 мая началась продажа путевок с детским туристическим кешбэком. За первые три дня работы программы родители купили 21 тысячу путевок на общую сумму 700 миллионов рублей.
В России стартовала программа детского туристического кешбэка
По словам руководителя Ростуризма Зарины Догузовой, количество поездок на одного ребенка неограниченно. Оплатить путевку можно будет только картой "Мир". 50% стоимости путевки – не более 20 тысяч рублей – автоматически вернется на счет в течение пяти дней. Воспользоваться программой смогут и обладатели социального сертификата на льготный детский отдых.
Владимир Путин рассчитывает, что расширение программы детского туристического кешбэка пройдет технически безупречно. По словам главы государства, россиянам это необходимо.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: