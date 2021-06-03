Действие программы детского туристического кешбэка расширили в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Период действия программы детского туристического кешбэка в России расширили. Такое заявление сделал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"Кабмин принял решение расширить период отдыха детей в лагерях, за который родителям будет предоставляться возмещение затрат половины стоимости путевки. Компенсация будет осуществляться за период отдыха детей с 10 мая по 20 сентября", – цитирует Чернышенко ТАСС.

В России с 25 мая началась продажа путевок с детским туристическим кешбэком. За первые три дня работы программы родители купили 21 тысячу путевок на общую сумму 700 миллионов рублей.



В России стартовала программа детского туристического кешбэка

По словам руководителя Ростуризма Зарины Догузовой, количество поездок на одного ребенка неограниченно. Оплатить путевку можно будет только картой "Мир". 50% стоимости путевки – не более 20 тысяч рублей – автоматически вернется на счет в течение пяти дней. Воспользоваться программой смогут и обладатели социального сертификата на льготный детский отдых.

Владимир Путин рассчитывает, что расширение программы детского туристического кешбэка пройдет технически безупречно. По словам главы государства, россиянам это необходимо.

