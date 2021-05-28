За три дня программы детского кешбэка приобретено путевок на 700 млн рублей

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
За первые три дня работы программы детского кешбэка родители купили 21 тысячу путевок на общую сумму 700 миллионов рублей. Об этом сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.
Она обратила внимание на огромный интерес к программе. В частности, первую путевку купили на первых секундах старта продаж. В течение ближайших дней людям автоматически, купившим путевки, вернется 50% от стоимости – в максимуме 20 тысяч рублей.
Средняя стоимость приобретенных путевок по итогам первых трех дней составила 33 тысячи рублей. Догузова добавила, что список лагерей – участников программы постоянно растет.
По последним данным, к программе присоединилось порядка 1,3 тысячи лагерей, включая предложения туроператоров и агрегаторов.
В России с 25 мая началась продажа путевок с детским туристическим кешбэком. Совершить путешествие можно до 15 сентября включительно, сама же продажа туров продлится до 31 августа.
По словам руководителя Ростуризма Зарины Догузовой, количество поездок на одного ребенка неограниченно. Оплатить путевку можно будут только картой "Мир". Возврат в 50% – не более 20 тысяч рублей – автоматически вернется на счет в течение пяти дней.
Воспользоваться программой смогут и обладатели социального сертификата на льготный детский отдых.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: