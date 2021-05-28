За три дня программы детского кешбэка приобретено путевок на 700 млн рублей

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За первые три дня работы программы детского кешбэка родители купили 21 тысячу путевок на общую сумму 700 миллионов рублей. Об этом сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

Она обратила внимание на огромный интерес к программе. В частности, первую путевку купили на первых секундах старта продаж. В течение ближайших дней людям автоматически, купившим путевки, вернется 50% от стоимости – в максимуме 20 тысяч рублей.

Средняя стоимость приобретенных путевок по итогам первых трех дней составила 33 тысячи рублей. Догузова добавила, что список лагерей – участников программы постоянно растет.

По последним данным, к программе присоединилось порядка 1,3 тысячи лагерей, включая предложения туроператоров и агрегаторов.

В России с 25 мая началась продажа путевок с детским туристическим кешбэком. Совершить путешествие можно до 15 сентября включительно, сама же продажа туров продлится до 31 августа.

По словам руководителя Ростуризма Зарины Догузовой, количество поездок на одного ребенка неограниченно. Оплатить путевку можно будут только картой "Мир". Возврат в 50% – не более 20 тысяч рублей – автоматически вернется на счет в течение пяти дней.

Воспользоваться программой смогут и обладатели социального сертификата на льготный детский отдых.