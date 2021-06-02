Путин выразил надежду на технически безупречную реализацию детского туристического кешбэка

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Владимир Путин рассчитывает, что расширение программы детского туристического кешбэка пройдет технически безупречно. Об этом сообщает ТАСС.

По словам главы государства, для россиян это необходимо.



"То, что правительство сейчас сделало, это абсолютно очевидно правильный шаг, надеюсь, что технически это будет выполнено безупречно, так как это удавалось сделать по некоторым позициям в прошлом", – отметил президент РФ.

В России с 25 мая началась продажа путевок с детским туристическим кешбэком. Совершить путешествие можно до 15 сентября включительно, сама же продажа туров продлится до 31 августа.

По словам руководителя Ростуризма Зарины Догузовой, количество поездок на одного ребенка неограниченно. Оплатить путевку можно будут только картой "Мир". Возврат в 50% – не более 20 тысяч рублей – автоматически вернется на счет в течение пяти дней.

Воспользоваться программой смогут и обладатели социального сертификата на льготный детский отдых.