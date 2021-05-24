Ростуризм намерен предложить продлить кешбэк на путевки в детские лагеря до конца года

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
Ростуризм планирует предложить продлить детский туристический кешбэк до конца 2021 года. Об этом сообщила глава ведомства Зарина Догузова в эфире радиостанции "Комсомольская правда".
По ее словам, в случае если программа окажется успешной, то агентство предложит рассмотреть вопрос о ее продлении.
"Кстати говоря, скажу, что мы будем готовы выступить с предложением о том, чтобы продлить ее точно до конца года, в том числе на осенние каникулы", – уточнила Догузова.
Ранее сообщалось, что приобрести путевку с детским туристическим кешбэком будет возможно до 31 августа, поездку можно совершить до 15 сентября.
До этого правительство утвердило правила кешбэка на путевки в детские лагеря. Согласно условиям программы, возмещению подлежит половина стоимости путевки, которая уже оплачена. Граждане смогут вернуть до 20 тысяч рублей.
Продажи путевок в детские лагеря с кешбэком начнутся 25 мая и продлятся до 31 августа
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