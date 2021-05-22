Продажи детских путевок с кешбэком продлятся до 31 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Приобрести путевку с детским туристическим кешбэком будет возможно до 31 августа, поездку можно совершить до 15 сентября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Ростуризм.
"Окно продаж программы начинается с 25 мая и (продлится. – Прим. ред.) до 31 августа. При этом вернуться из лагеря можно будет вплоть до 15 сентября. Полный список участников и предложений будет сформирован и опубликован на сайте мирпутешествий.рф к моменту старта программы в отдельном разделе "Детские лагеря", где можно выбрать и оплатить предложение лагеря, туроператора или агрегатора", – говорится в сообщении.
Ранее правительство утвердило правила кешбэка на путевки в детские лагеря. Согласно условиям программы, возмещению подлежит половина стоимости путевки, которая уже оплачена. Граждане смогут вернуть до 20 тысяч рублей.
Путевки в детские лагеря могут подорожать из-за дополнительных мер безопасности
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