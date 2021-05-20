Правительство утвердило правила кешбэка на путевки в детские лагеря

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Глава правительства России Михаил Мишустин утвердил правила кешбэка на путевки в детские лагеря. Известно, что программа будет действовать с 25 мая до 15 сентября 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

Согласно условиям программы, возмещению подлежит половина стоимости путевок, которые были уже оплачены. Граждане смогут вернуть до 20 тысяч рублей.

Отмечается, что часть средств, потраченных на путевку, будет автоматически начисляться на карту "Мир" в течение пяти рабочих дней. Список регионов, участвующих в программе, определит Ростуризм.

Накануне Владимир Путин поручил правительству решить проблему с путевками в детские лагеря на первую смену, которые были куплены еще до введения детского туристического кешбэка. Кроме того, Путин добавил, что детские лагеря плохо проинформированы об условиях работы при туристическом кешбэке. По словам главы государства, данный вопрос необходимо изучить.

Как сообщили в АТОР, для получения компенсации важно, чтобы место отдыха детей работало на объектах стационарного действия с круглосуточным пребыванием в течение лагерной смены. Поездку по программе можно будет совершить до 15 сентября 2021 года.