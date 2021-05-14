Детским туристическим кешбэком смогут воспользоваться обладатели соцсертификатов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Программой детского туристического кешбэка смогут воспользоваться обладатели социального сертификата на путевку в детский лагерь, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова на совещании, посвященном безопасности и занятости детей летом.
По ее словам, кешбэк смогут получить и те родители, у которых на руках уже есть сертификат на льготный детский отдых. В частности, этой семье вернут половину той суммы, которую оплатят родители.
"То есть, если путевка в лагерь стоит 20 тысяч рублей, у родителей на 10 тысяч рублей есть социальный сертификат, оплатив оставшиеся 10 тысяч картой "Мир", на карточку им вернется 50% – 5 тысяч рублей", – сказала Догузова.
Она добавила, что Ростуризм будет контролировать ситуацию с ценами на детский отдых в России в связи с запуском программы детского туристического кешбэка.
"Сейчас все цены лагерей на летние смены уже обнародованы – путевки с кешбэком и без должны продаваться по одинаковой цене. Мы со своей стороны будем контролировать эту ситуацию, и я хотела бы обратиться к министерствам с просьбой также оказать в этом содействие и оперативно реагировать", – добавила Догузова.
Ранее в АТОР рассказали, чем интересна программа детского туристического кешбэка. Для получения компенсации важно, чтобы место отдыха детей работало на объектах стационарного действия с круглосуточным пребыванием в течение лагерной смены. Поездку по программе можно будет совершить до 15 сентября 2021 года.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: