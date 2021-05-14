Детским туристическим кешбэком смогут воспользоваться обладатели соцсертификатов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Программой детского туристического кешбэка смогут воспользоваться обладатели социального сертификата на путевку в детский лагерь, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова на совещании, посвященном безопасности и занятости детей летом.

По ее словам, кешбэк смогут получить и те родители, у которых на руках уже есть сертификат на льготный детский отдых. В частности, этой семье вернут половину той суммы, которую оплатят родители.

"То есть, если путевка в лагерь стоит 20 тысяч рублей, у родителей на 10 тысяч рублей есть социальный сертификат, оплатив оставшиеся 10 тысяч картой "Мир", на карточку им вернется 50% – 5 тысяч рублей", – сказала Догузова.

Она добавила, что Ростуризм будет контролировать ситуацию с ценами на детский отдых в России в связи с запуском программы детского туристического кешбэка.

"Сейчас все цены лагерей на летние смены уже обнародованы – путевки с кешбэком и без должны продаваться по одинаковой цене. Мы со своей стороны будем контролировать эту ситуацию, и я хотела бы обратиться к министерствам с просьбой также оказать в этом содействие и оперативно реагировать", – добавила Догузова.

Ранее в АТОР рассказали, чем интересна программа детского туристического кешбэка. Для получения компенсации важно, чтобы место отдыха детей работало на объектах стационарного действия с круглосуточным пребыванием в течение лагерной смены. Поездку по программе можно будет совершить до 15 сентября 2021 года.