В АТОР рассказали, чем интересна программа детского туристического кешбэка

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин в беседе с Москвой 24 оценил важность реализации проекта детского туристического кешбэка.

Ранее Ростуризм представил проект постановления правительства, касающийся детского туристического кешбэка. В рамках программы можно будет вернуть 50% стоимости путевки, но не более 20 тысяч рублей при оплате банковской картой платежной системы "Мир". Средства вернут в течение пяти рабочих дней.

Для получения компенсации важно, чтобы место отдыха детей работало на объектах стационарного действия с круглосуточным пребыванием в течение лагерной смены. Поездку по программе можно будет совершить до 15 сентября 2021 года. Ростуризм позднее объявит регионы, отдых в которых планируется компенсировать в рамках проекта. Известно, что проект может стартовать до конца мая. На него выделят 5 миллиардов рублей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

По мнению вице-президента АТОР, программа будет пользоваться популярностью среди родителей.

"Потому что в этом году оздоровительный отдых гораздо лучше, чем годом ранее. Если в прошлом году были ограничения отдыха детей – только в своем регионе и загрузка максимальная была ограничена, то в этом году дети могут отдыхать в других регионах, нагрузка уже увеличена до 75%", – сказал Горин.





Дмитрий Горин вице-президент АТОР Эта программа расширяет возможности летнего отдыха для детей, охватывает весь летний сезон и будет захватывать самые популярные месяцы – июль и август. Кроме того, программа позволит отправить детей отдыхать с очень большой скидкой. Здесь кешбэк рассчитан на основе средней стоимости отдыха в детских лагерях.

Вместе с тем, по словам эксперта, отдыхая в оздоровительных лагерях, дети будут находиться под присмотром профессионалов. "Это возможность для родителей быть спокойными за своих детей", – подытожил Горин.

Ранее сообщалось, что кабмин до конца года продлил программу туристического кешбэка. По словам Михаила Мишустина, представители туристического бизнеса в разных регионах страны в личных беседах с ним отмечали, что эта программа действительно пользуется большим спросом среди населения.