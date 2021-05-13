В АТОР рассказали, чем интересна программа детского туристического кешбэка

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин в беседе с Москвой 24 оценил важность реализации проекта детского туристического кешбэка.
Ранее Ростуризм представил проект постановления правительства, касающийся детского туристического кешбэка. В рамках программы можно будет вернуть 50% стоимости путевки, но не более 20 тысяч рублей при оплате банковской картой платежной системы "Мир". Средства вернут в течение пяти рабочих дней.
Для получения компенсации важно, чтобы место отдыха детей работало на объектах стационарного действия с круглосуточным пребыванием в течение лагерной смены. Поездку по программе можно будет совершить до 15 сентября 2021 года. Ростуризм позднее объявит регионы, отдых в которых планируется компенсировать в рамках проекта. Известно, что проект может стартовать до конца мая. На него выделят 5 миллиардов рублей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
По мнению вице-президента АТОР, программа будет пользоваться популярностью среди родителей.
"Потому что в этом году оздоровительный отдых гораздо лучше, чем годом ранее. Если в прошлом году были ограничения отдыха детей – только в своем регионе и загрузка максимальная была ограничена, то в этом году дети могут отдыхать в других регионах, нагрузка уже увеличена до 75%", – сказал Горин.
Вместе с тем, по словам эксперта, отдыхая в оздоровительных лагерях, дети будут находиться под присмотром профессионалов. "Это возможность для родителей быть спокойными за своих детей", – подытожил Горин.
Ранее сообщалось, что кабмин до конца года продлил программу туристического кешбэка. По словам Михаила Мишустина, представители туристического бизнеса в разных регионах страны в личных беседах с ним отмечали, что эта программа действительно пользуется большим спросом среди населения.
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