В России представили проект детского туристического кешбэка

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Россияне в рамках программы детского туристического кешбэка смогут вернуть часть стоимости путевки, но не более 20 тысяч рублей. Соответствующий проект постановления правительства опубликовал Ростуризм.

"Выплата осуществляется в размере 50% стоимости одной туристской услуги, но не более 20 тысяч рублей за одну туристскую услугу на одну банковскую карту национального платежного инструмента", – говорится в проекте.

Для получения компенсации услуга должна соответствовать ряду требований. Место отдыха, куда направляются дети, должно работать на объектах стационарного действия с круглосуточным пребыванием в течение лагерной смены. Поездку можно будет совершить до 15 сентября 2021 года.

Средства будут возвращены на карту "Мир" в течение пяти рабочих дней. Ростуризм определит регионы, поездки в которые будут компенсироваться в рамках программы детского туристического кешбэка.

Предельный кешбэк рассчитывается исходя из средней стоимости отдыха в детских лагерях на море. В пресс-службе Ростуризма добавили, что стоимость путевки в лагерь не на российский юг существенно ниже. Программа стартует до конца мая, о точной дате старта будет объявлено дополнительно.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что кабмин продлил до конца года программу туристического кешбэка.

По его словам, представители туристического бизнеса в разных регионах страны говорили в личных беседах с ним, что эта программа действительно пользуется большой популярностью.