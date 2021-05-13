В России представили проект детского туристического кешбэка

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Россияне в рамках программы детского туристического кешбэка смогут вернуть часть стоимости путевки, но не более 20 тысяч рублей. Соответствующий проект постановления правительства опубликовал Ростуризм.
"Выплата осуществляется в размере 50% стоимости одной туристской услуги, но не более 20 тысяч рублей за одну туристскую услугу на одну банковскую карту национального платежного инструмента", – говорится в проекте.
Для получения компенсации услуга должна соответствовать ряду требований. Место отдыха, куда направляются дети, должно работать на объектах стационарного действия с круглосуточным пребыванием в течение лагерной смены. Поездку можно будет совершить до 15 сентября 2021 года.
Средства будут возвращены на карту "Мир" в течение пяти рабочих дней. Ростуризм определит регионы, поездки в которые будут компенсироваться в рамках программы детского туристического кешбэка.
Предельный кешбэк рассчитывается исходя из средней стоимости отдыха в детских лагерях на море. В пресс-службе Ростуризма добавили, что стоимость путевки в лагерь не на российский юг существенно ниже. Программа стартует до конца мая, о точной дате старта будет объявлено дополнительно.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что кабмин продлил до конца года программу туристического кешбэка.
По его словам, представители туристического бизнеса в разных регионах страны говорили в личных беседах с ним, что эта программа действительно пользуется большой популярностью.
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