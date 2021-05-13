На детский туристический кешбэк в этом году выделят 5 млрд рублей

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Российское правительство в этом году выделит на детский туристический кешбэк 5 миллиардов рублей, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Он напомнил, в ходе послания Федеральному собранию Владимир Путин подчеркнул, что "особое внимание необходимо уделять сохранению здоровья детей".

"В прошлом году не все ребята смогли отдохнуть в летних лагерях, и во время этих каникул им нужно наверстать упущенное. По поручению главы государства мы сегодня выделим 5 миллиардов рублей на программу поддержки доступных поездок внутри страны для организации летнего детского отдыха", – приводит слова Мишустина ТАСС.

Ранее Ростуризм опубликовал проект постановления правительства, согласно которому граждане в рамках программы детского туристического кешбэка смогут вернуть часть стоимости путевки, но не более 20 тысяч рублей.

Для получения компенсации услуга должна соответствовать ряду требований. Место отдыха, куда направляются дети, должно работать на объектах стационарного действия с круглосуточным пребыванием в течение лагерной смены. Поездку можно будет совершить до 15 сентября 2021 года. Предельный кешбэк рассчитывается исходя из средней стоимости отдыха в детских лагерях на море.

До этого Мишустин сообщил, что кабмин продлил до конца года программу туристического кешбэка.