На детский туристический кешбэк в этом году выделят 5 млрд рублей

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Российское правительство в этом году выделит на детский туристический кешбэк 5 миллиардов рублей, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
Он напомнил, в ходе послания Федеральному собранию Владимир Путин подчеркнул, что "особое внимание необходимо уделять сохранению здоровья детей".
"В прошлом году не все ребята смогли отдохнуть в летних лагерях, и во время этих каникул им нужно наверстать упущенное. По поручению главы государства мы сегодня выделим 5 миллиардов рублей на программу поддержки доступных поездок внутри страны для организации летнего детского отдыха", – приводит слова Мишустина ТАСС.
Ранее Ростуризм опубликовал проект постановления правительства, согласно которому граждане в рамках программы детского туристического кешбэка смогут вернуть часть стоимости путевки, но не более 20 тысяч рублей.
Для получения компенсации услуга должна соответствовать ряду требований. Место отдыха, куда направляются дети, должно работать на объектах стационарного действия с круглосуточным пребыванием в течение лагерной смены. Поездку можно будет совершить до 15 сентября 2021 года. Предельный кешбэк рассчитывается исходя из средней стоимости отдыха в детских лагерях на море.
До этого Мишустин сообщил, что кабмин продлил до конца года программу туристического кешбэка.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: