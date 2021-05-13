В Госдуме поддержали реализацию детского туристического кешбэка в 2021 году

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб поддержала инициативу российского правительства выделить на программу детского туристического кешбэка пять миллиардов рублей в этом году. Своим мнение она поделилась в беседе с RT.
"При такой поддержке путевки начнут приобретать. Сейчас есть надежда, что отрасль не только восстановится, но и будет развиваться. А от этого зависит здоровье будущего поколения", – пояснила депутат.
Бессараб добавила, что последний раз подобная поддержка осуществлялась на федеральном уровне в 2016 году. Она направлена на исполнение поручения президента о том, чтобы включить детский туризм в программу частичного возврата средств.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство направит 5 миллиардов рублей на реализацию программы детского туристического кешбэка в 2021 году. В рамках нее при оплате картой платежной системы "Мир" родители смогут вернуть 50% стоимости детских путевок, но не более 20 тысяч рублей.
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