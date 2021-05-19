Путин поручил решить вопрос детского туристического кешбэка для первой смены в лагерях

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Владимир Путин поручил правительству решить проблему с путевками в детские лагеря на первую смену, которые были куплены еще до введения детского туристического кешбэка. Об этом сообщает РИА Новости.

"Я попрошу вас внимательным образом все это проработать и доложить предложения", – отметил президент РФ на совещании по реализации отдельных положений послания Федеральному собранию.

Кроме того, Путин добавил, что детские лагеря плохо проинформированы об условиях работы при туристическом кешбэке. По словам главы государства, данный вопрос необходимо изучить.

"Сами эти лагеря детские плохо проинформированы о том, каковы условия работы, нужно этим заняться – информационным обеспечением, и проработать с регионами, и с финансовыми учреждениями, чтобы подходили к решению вопросов неформально", – заключил президент.

Ранее Ростуризм представил проект постановления правительства, касающийся детского туристического кешбэка. В рамках программы можно будет вернуть 50% стоимости путевки, но не более 20 тысяч рублей при оплате банковской картой платежной системы "Мир". Средства вернут в течение пяти рабочих дней.

В АТОР рассказали, чем интересна программа детского туристического кешбэка. Для получения компенсации важно, чтобы место отдыха детей работало на объектах стационарного действия с круглосуточным пребыванием в течение лагерной смены. Поездку по программе можно будет совершить до 15 сентября 2021 года.

