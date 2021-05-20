Мишустин поручил возместить средства купившим путевки в детские лагеря

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Михаил Мишустин поручил в кратчайшие сроки организовать возмещение средств гражданам, купившим путевки в детские лагеря до введения программы детского туристического кешбэка. Об этом сообщает РИА Новости.

"Необходимо учесть все замечания главы государства, которые прозвучали вчера. Надо в короткие сроки разработать механизм, чтобы возместить людям, которые уже приобрели путевки для детей в летний лагерь, потраченные средства. И, если необходимо, представить предложения по увеличению финансирования", – заявил премьер-министр на совещании с кабмином.

Накануне Владимир Путин поручил правительству решить проблему с путевками в детские лагеря на первую смену, которые были куплены еще до введения детского туристического кешбэка. Кроме того, Путин добавил, что детские лагеря плохо проинформированы об условиях работы при туристическом кешбэке. По словам главы государства, данный вопрос необходимо изучить.

Как сообщили в АТОР, для получения компенсации важно, чтобы место отдыха детей работало на объектах стационарного действия с круглосуточным пребыванием в течение лагерной смены. Поездку по программе можно будет совершить до 15 сентября 2021 года.