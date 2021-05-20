Мишустин поручил возместить средства купившим путевки в детские лагеря

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
Михаил Мишустин поручил в кратчайшие сроки организовать возмещение средств гражданам, купившим путевки в детские лагеря до введения программы детского туристического кешбэка. Об этом сообщает РИА Новости.
"Необходимо учесть все замечания главы государства, которые прозвучали вчера. Надо в короткие сроки разработать механизм, чтобы возместить людям, которые уже приобрели путевки для детей в летний лагерь, потраченные средства. И, если необходимо, представить предложения по увеличению финансирования", – заявил премьер-министр на совещании с кабмином.
Накануне Владимир Путин поручил правительству решить проблему с путевками в детские лагеря на первую смену, которые были куплены еще до введения детского туристического кешбэка. Кроме того, Путин добавил, что детские лагеря плохо проинформированы об условиях работы при туристическом кешбэке. По словам главы государства, данный вопрос необходимо изучить.
Как сообщили в АТОР, для получения компенсации важно, чтобы место отдыха детей работало на объектах стационарного действия с круглосуточным пребыванием в течение лагерной смены. Поездку по программе можно будет совершить до 15 сентября 2021 года.
Почти две тысячи лагерей примут детей в этом сезоне
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: