Светлана Разворотнева: детский отдых должен быть бесплатным

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В Москве должна быть организована собственная система поддержки семей. Такое мнение озвучила член общественной палаты РФ, глава "Центра защиты прав москвичей" Светлана Разворотнева в ходе круглого стола "Об организации летнего отдыха и оздоровления детей в городе Москве в 2021 году".

Правозащитница уверена, что Москва может и должна обеспечить поддержку семьям за счет полной компенсации им стоимости путевок в детские лагеря, а также создания условий для бесплатных занятий школьников в секциях и кружках.

По ее мнению, по всему городу должны быть построены современные культурно-досуговые и спортивные центры. Кроме того, она выдвинула инициативу создания единого навигатора с предложениями для организации летнего отдыха детей.

"Каждый ребенок должен иметь возможности для развития вне зависимости от кошелька родителей", – заявила Разворотнева.

Она также напомнила о поручении Владимира Путина, согласно которому к 1 июля 2021 года необходимо разработать подход к созданию системы мер поддержки семей с детьми для исключения риска их бедности. В этом контексте правозащитница предложила развивать наемное жилье, ввести специальные квоты при приеме в институты детей из многодетных семей.

"Необходимо, чтобы семьи получали помощь без сбора документов, без многократных посещений учреждений", – заключила она, подчеркнув важность упрощения процедуры получения поддержки не только в Москве, но и по всей России.

Ранее сообщалось, что российское правительство выделит 5 миллиардов рублей на программу детского туристического кешбэка. В 2021 году вернуть часть денег, потраченных на путевки в лагеря, смогут около 400 тысяч россиян, однако воспользоваться программой нужно до 15 сентября.

