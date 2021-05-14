Кешбэк за детский отдых смогут получить около 400 тыс человек

Фото: РИА Новости/Сергей Мальгавко
400 тысяч родителей смогут вернуть часть средств, потраченных на отдых для детей в этом году. Об этом сообщили в пресс-службе партии "Единая Россия".
"Необходимые нормативные акты для организации кешбэка родителям проходят финальное согласование", – отметила первый зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева.
Всего на программу правительством было выделено 5 миллиардов рублей, подчеркнули в "ЕР".
Кроме того, сейчас организации, которые занимаются детским отдыхом, ожидают список требований со стороны исполнительной власти. Известно, что им необходимо внести определенные изменения в свои документы для участия в программе кешбэка.
"Родители ждут появления реестра лагерей, чтобы понимать, куда отправить детей. Хочется не просто получить финансовую помощь, но и понимание, что государство рекомендует этот лагерь: он уже проверен и безопасен", – добавила глава "Совета матерей России" Татьяна Буцкая.
Ранее в АТОР рассказали, чем интересна программа детского туристического кешбэка. Для получения компенсации важно, чтобы место отдыха детей работало на объектах стационарного действия с круглосуточным пребыванием в течение лагерной смены.
Поездку по программе можно будет совершить до 15 сентября 2021 года.
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