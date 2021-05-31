Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предложил сделать детский туристический кешбэк ежегодным. Об этом сообщает ТАСС.

В рамках партийного форума "Большой семейный совет" он напомнил, что одно из поручений президента России "касается обеспечения этим летом возврата части средств на оплату детского отдыха и оздоровления".

"Здесь можно было бы проработать несколько вопросов, в том числе вопрос о переводе этой льготы на ежегодную основу, что позволило бы значительно экономить на путевках в дальнейшем", – отметил Медведев.

В России с 25 мая началась продажа путевок с детским туристическим кешбэком. Совершить путешествие можно до 15 сентября включительно, сама же продажа туров продлится до 31 августа.

По словам руководителя Ростуризма Зарины Догузовой, количество поездок на одного ребенка неограниченно. Оплатить путевку можно будут только картой "Мир". Возврат в 50% – не более 20 тысяч рублей – автоматически вернется на счет в течение пяти дней.

Воспользоваться программой смогут и обладатели социального сертификата на льготный детский отдых.