Путин предложил установить выплаты на детей от 8 до 16 лет для нуждающихся семей

Фото: Москва 24
Президент России Владимир Путин предложил назначить выплаты на детей в возрасте от 8 до 16 лет для семей с низким доходом с 1 апреля. Об этом сообщает РИА Новости.
Уточняется, что семьи начнут получать пособия уже с мая.
Путин добавил, что государство будет делать все для поддержки семьи.
Ранее в ходе встречи с женщинами из летного состава российских авиакомпаний глава государства заявил, что все пенсии и социальные пособия в России будут индексироваться по плану. Он отметил, что в текущей ситуации необходима максимальная экономическая свобода для бизнеса. По его словам, для этого уже приняты несколько решений и кабмин работает над расширением этих мер поддержки.
В свою очередь, Совет Федерации одобрил закон, согласно которому кабмин получает право оперативно индексировать пенсии, а также принимать решения об установлении размера соцдоплаты к пенсии выше установленного законом.
С 1 февраля в России проиндексированы пенсии неработающих пенсионеров. Увеличение составит 8,6%. Кроме этого, выплата на первого ребенка увеличилась до 524 тысяч рублей, а на второго и последующих – до 693 тысяч рублей. В свою очередь, на 8,4% проиндексированы ежемесячные выплаты ряду льготных категорий россиян, в том числе инвалидам, ветеранам боевых действий, Героям Советского Союза и России.
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