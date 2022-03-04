СФ одобрил закон о праве кабмина оперативно индексировать пенсии

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Совет Федерации одобрил закон, согласно которому кабмин получает право оперативно индексировать пенсии, а также принимать решения об установлении размера соцдоплаты к пенсии выше установленного законом.
В документе в том числе говорится о расширении полномочий кабмина на 2022 год, куда входит определение особенностей исчисления и установления минимального размера оплаты труда, а также величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам, в том числе для определения размера федеральной социальной доплаты к пенсии.
Кроме того, правительство сможет устанавливать особенности правового регулирования в сфере оказания государственной соцпомощи и соцзащиты (поддержки) населения.
В рамках пленарного заседания сенаторы также поддержали введение ряда мер в экономике и социальной сфере в условиях иностранных санкций. В частности, правительство сможет проводить дополнительную индексацию страховых пенсий.
Кроме того, в полномочиях кабмина предусмотрена возможность для индексации пенсионного коэффициента и фиксированной выплаты к пенсиям в течение 2022 года.
Обострение ситуации в экономике произошло после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины перед этим попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Правительство РФ предложило индексировать пенсии несколько раз за год
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