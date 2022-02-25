Путин подписал закон об индексации военных пенсий

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Владимир Путин подписал закон об индексации выплат военным пенсионерам. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, выплаты увеличатся на 8,6% с 1 января текущего года. Средняя пенсия по выслуге лет составит 33 300 рублей в месяц, в реальном выражении увеличение составит 2 800 рублей.

Законопроект был разработан в соответствии с решением Владимира Путина по итогам совещания с постоянными членами Совбеза 21 января 2022 года. Дополнительные расходы бюджета для реализации данного положения в 2022–2024 годах составят 154,3 миллиарда рублей.

Ранее доцент экономического факультета РУДН Лариса Сорокина объяснила, в какой момент увольнение для пенсионера будет более выгодным. По ее словам, пенсионеру будет выгоднее увольняться ближе к концу месяца, так как Пенсионный фонд России получает от работодателей информацию о работниках один раз в месяц.

