Собянин подписал распоряжение о выплате ветеранам матпомощи ко Дню Победы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Сергей Собянин подписал распоряжение о выплатах ветеранам Великой Отечественной войны к 77-й годовщине Победы. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Ожидается, что эту помощь получат 66 тысяч 50 ветеранов-москвичей.

Так, выплату в размере от 10 до 25 тысяч рублей получат инвалиды и участники ВОВ, военнослужащие, проходившие службу в воинских частях, не входивших в состав действующей армии, военнослужащие, награжденные орденами и медалями СССР за службу в период с 22 июня 1941 по 3 сентября 1945 года, граждане, награжденные медалью "За оборону Ленинграда".

Также материальную помощь получат инвалиды с детства вследствие ранения, контузии или увечья, полученного в годы ВОВ, участники обороны Москвы, жители блокадного Ленинграда и осажденного Севастополя, вдовы военнослужащих, погибших в годы войны, граждане, награжденные знаком "Почетный донор СССР", бывшие узники нацистских концлагерей, тюрем и гетто, труженики тыла, а также те, кто родился до 31 декабря 1931 года.

Ранее в ПФР сообщили, что бывшие военные могут получать гражданскую пенсию в дополнение к основной. Они также имеют право на некоторые социальные выплаты.

Для получения гражданской и основной пенсии одновременно отставные военные и правоохранители должны иметь стаж работы после увольнения со службы, накопить минимальные пенсионные коэффициенты и достигнуть пенсионного возраста.

Военные в отставке также могут ежемесячно получать денежную выплату, устанавливаемую по федеральным льготам.

