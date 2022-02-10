Кабмин внес в ГД проект об индексации военных пенсий

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об индексации военных пенсий. Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты российского парламента.

"Размер пенсии увеличивается с 1 января 2022 года на 8,6% с применением различных механизмов, предусмотренных законодательством", – говорится в пояснительной записке.

Отмечается, что законопроект был разработан в соответствии с решением Владимира Путина по итогам совещания с постоянными членами Совбеза 21 января 2022 года. Дополнительные расходы бюджета для реализации данного положения в 2022–2024 годах составят 154,3 миллиарда рублей.

Для того чтобы провести индексацию по уровню 8,6%, правительство предлагает для граждан, проходивших военную службу, установить размер денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсии с 1 октября 2022 года, в размере 77,41% (ранее 74%), для пенсионеров-ветеранов установить ежемесячную доплату в размере 4,6%.

При этом пенсии пенсионеров из числа следователей и работников прокуратуры будут проиндексированы отдельно.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб сообщила, что в 1 апреля в России планируется повышение социальных пенсий. Парламентарий добавила, что пенсии проиндексировали 1 октября прошлого года, однако инфляция выросла, поэтому пенсии снова надо проиндексировать.