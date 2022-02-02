Депутат Госдумы анонсировала индексацию социальных пенсий в апреле

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С 1 апреля в России планируется повышение социальных пенсий, сообщила Ura.ru член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

"Учитывая, что до начала года президентом было поручено увеличить на реальный процент инфляции минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум, все социальные выплаты и пособия, зависящие от этих показателей, также будут увеличены", – сказала она.

Парламентарий добавила, что планируется увеличить пенсии военных пенсионеров до уровня 8,6%. Она напомнила, что пенсии проиндексировали 1 октября прошлого года, однако инфляция выросла, поэтому пенсии снова надо проиндексировать.

12 января президент предложил проиндексировать пенсии выше уровня инфляции – на 8,6%. Позднее данный закон одобрил Совет Федерации.

По словам Путина, принятые ранее решения не позволили бы россиянам покрыть расходы, которые связаны с высоким ростом цен. Средний размер пенсии после индексации составит 18 984 рубля.