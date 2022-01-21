Путин предложил проиндексировать пенсии военным

Фото: depositphotos/Milly7
Владимир Путин предложил проиндексировать выплаты военным пенсионерам на 8,6%.
Он напомнил, что индексация военных пенсий была запланирована с 1 октября на 4%, что ниже фактической инфляции.
"Мы не должны забывать и про военных пенсионеров. Считаю необходимым применить такой же подход (как в случае с неработающими пенсионерами. – Прим. ред.) и в отношении военных пенсионеров и приравненных к ним лиц. Имею в виду вышедших на пенсию сотрудников МВД, Росгвардии, МЧС, Генеральной прокуратуры, Следственного комитета и других структур. В целом это порядка 2 миллионов 600 тысяч человек", – заявил президент в ходе совещания с постоянными членами Совбеза.
По словам главы государства, пересчет пенсий должен быть выполнен с 1 января 2022 года.
Ранее депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях закон об индексации пенсий неработающих пенсионеров с 1 января 2022 года. За документ проголосовали все присутствовавшие на заседании парламентарии – 390 человек.
Зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова уточнила, что проиндексированные выплаты пенсионеры получат в феврале 2022 года. Сенатор добавила, что будет увеличен размер выплат относительно сумм за декабрь.
Путин предложил проиндексировать выплаты военным пенсионерам
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: