Путин предложил проиндексировать пенсии военным

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Владимир Путин предложил проиндексировать выплаты военным пенсионерам на 8,6%.

Он напомнил, что индексация военных пенсий была запланирована с 1 октября на 4%, что ниже фактической инфляции.

"Мы не должны забывать и про военных пенсионеров. Считаю необходимым применить такой же подход (как в случае с неработающими пенсионерами. – Прим. ред.) и в отношении военных пенсионеров и приравненных к ним лиц. Имею в виду вышедших на пенсию сотрудников МВД, Росгвардии, МЧС, Генеральной прокуратуры, Следственного комитета и других структур. В целом это порядка 2 миллионов 600 тысяч человек", – заявил президент в ходе совещания с постоянными членами Совбеза.

По словам главы государства, пересчет пенсий должен быть выполнен с 1 января 2022 года.

Ранее депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях закон об индексации пенсий неработающих пенсионеров с 1 января 2022 года. За документ проголосовали все присутствовавшие на заседании парламентарии – 390 человек.

Зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова уточнила, что проиндексированные выплаты пенсионеры получат в феврале 2022 года. Сенатор добавила, что будет увеличен размер выплат относительно сумм за декабрь.

