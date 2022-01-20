Госдума приняла закон об индексации пенсий на 8,6%

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Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях закон об индексации пенсий неработающих пенсионеров с 1 января 2022 года.

На пленарном заседании в четверг депутаты поддержали повышение выплат на 8,6%. За документ проголосовали все присутствовавшие парламентарии – 390 человек.

12 января Владимир Путин предложил проиндексировать пенсии выше уровня инфляции – на 8,6%. По словам президента, принятые ранее решения не позволят россиянам покрыть расходы, которые связаны с высоким ростом цен в прошлом году.

Соответствующий законопроект подготовило правительство РФ и 17 января внесло его на рассмотрение в нижнюю палату российского парламента. Как отмечал тогда первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, после принятия документа средний размер страховой пенсии по старости в 2022 году составит 18 984 рубля.