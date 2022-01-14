Россиянам рассказали, как увеличить пенсию

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Россияне имеют право на некоторые доплаты, льготы и перерасчеты выплат. Об этом "Ленте.ру" рассказала замдекана экономического факультета РУДН Елена Григорьева.

По ее словам, пенсионеры могут перевестись с одной пенсии на другую самостоятельно или с помощью специалистов. Для этого им нужно обратиться в ПФР с заявлением и документами с правом на новую пенсию.

Григорьева рассказала, что Пенсионный фонд ежегодно проверяет и обновляет данные о гражданах, которым положено пенсионное обеспечение. При этом выплаты, которые предоставляются гражданам в беззаявительном порядке, пересчитываются автоматически.

"В случае согласия гражданина с назначенными выплатами ПФР в течение пяти дней после обратной связи назначит согласованную выплату. Если гражданин не ответит, то выплата будет назначена только по итогам очного визита", – пояснила Григорьева.

Получить трудовую пенсию человек может в случае получения инвалидности или потери кормильца по причине смерти. В этом случае нужно обратиться в ПФР не позднее 12 месяцев с момента события. Григорьева подчеркнула, что перерасчет трудовой пенсии возможен, если не были учтены какие-либо периоды стажа.

"Если у гражданина были пенсионные накопления, то в 2022 году их можно получить женщинам, достигшим 55 лет, и мужчинам 60 лет, например из программы государственного софинансирования пенсии", – отметила экономист.

Она рассказала, что в России также существует система государственной поддержки одиноких людей пенсионного возраста. Они могут получить субсидии для оплаты ЖКУ. Для этого человек должен быть зарегистрирован в помещении, у него не должно быть задолженности по оплате коммунальных услуг. Кроме того, доля расходов человека должна превышать размер региональных стандартом стоимости максимально допустимых расходов заявителя на оплату.

При этом эксперт напомнила, что каждый регион самостоятельно устанавливает денежные выплаты в рамках системы поддержки. Это могут быть выплаты до уровня прожиточного минимума, скидки на лекарства и другие льготы.

Григорьева подчеркнула, что пенсионеры имеют право на налоговые льготы на квартиры, дома, земельные участки и гаражи.

Ранее сообщалось, что индексация пенсий для неработающих пенсионеров на 8,6% будет оформлена с 1 января 2022 года. По словам спикера Совфеда Валентины Матвиенко, это является справедливой мерой с учетом роста цен на продовольствие.

