Экономист рассказала, в каких случаях россияне могут лишиться пенсии

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Замдекана экономического факультета РУДН Елена Григорьева рассказала Москве 24, что в определенных случаях россиянам могут перестать выплачивать пенсию по инвалидности, потере кормильца, трудовую пенсию и пенсию по старости.

По словам эксперта, пенсию по инвалидности прекращают выплачивать, если гражданин не явился на переосвидетельствование. По закону переосвидетельствование инвалидов I группы проводится раз в два года, инвалидов II и III групп – раз в год.



(документа из вуза. – Прим. ред.) , что в это время он проходит очное обучение.

Елена Григорьева замдекана экономического факультета РУДН Пенсия по утрате кормильца перестает начисляться при достижении гражданином 18 лет и если нет подтверждения, что в это время он проходит очное обучение.

Кроме того, по словам Григорьевой, некоторые граждане могут перестать получать трудовую пенсию и пенсию по старости. "Это может произойти, если гражданин выезжает на постоянное место жительства в другую страну, с которой у России не заключен международный договор", – поясняет эксперт.

Сейчас у России есть соглашения по выплате пенсий с 24 странами, среди которых Украина, Белоруссия, Казахстан, Таджикистан, Чехия, Молдавия, Грузия и Литва, говорится на сайте ПФР.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что для неработающих пенсионеров с 1 января 2022 года будет оформлена индексация пенсий на 8,6%. По ее словам, такая мера с учетом роста цен на продовольствие является справедливой.

