Россиянам рассказали, кому и на сколько увеличат пенсии и выплаты в 2022 году

В 2022 году в России произойдут важные изменения, касающиеся мер социальной поддержки. В частности, пенсии проиндексируют выше инфляции, подрастет материнский капитал. Также в Госдуме обсуждают реформу накопительных пенсий. Рассказываем обо всех нововведениях, которые ждут россиян.

Увеличение пенсий

Владимир Путин на совещании с правительством предложил проиндексировать пенсионные выплаты выше инфляции – на 8,6%. Президент отметил, что прежние решения не позволяют россиянам покрыть расходы, связанные с прошлогодней повышенной инфляцией. По его словам, в настоящее время этот показатель фиксируется на уровне 8,4%.





Владимир Путин президент РФ Поэтому предлагаю так, как и говорил об этом на съезде "Единой России" летом прошлого года и в декабре на большой пресс-конференции: проиндексировать пенсии чуть выше инфляции, на 8,6% с небольшим зазором, потому что окончательных цифр по инфляции пока нет.

После совещания министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков рассказал, что индексация на 8,6% увеличит средний размер страховой пенсии до 18 984 рублей. Он уточнил, что мера коснется около 30,8 миллиона граждан. Потратят на индексацию пенсии больше 170 миллиардов рублей, сказал Котяков. По словам спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, индексацию пенсий на 8,6% оформят с 1 января 2022 года. Таким образом, увеличение начнется с этой даты вне зависимости от того, когда будет принят закон.

С 1 апреля 2022 года на 7,7% вырастут социальные пенсии и пенсии по государственному обеспечению. Их получают люди, которые по разным причинам не выработали достаточный трудовой стаж. В России такие пенсии выплачивают более 3 миллионам человек. После индексации в апреле они вырастут примерно до 11 тысяч рублей. Сейчас размер таких пенсий составляет 10 183 рубля.

Выход на пенсию

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В 2022 году на заслуженный отдых могут пойти женщины в возрасте 56,5 года и мужчины 61,5 года со стажем работы не менее 13 лет, рассказала доцент базовой кафедры ТПП РФ "Развитие человеческого капитала" РЭУ имени Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец. Она отметила, что важным условием выхода на пенсию в этом году станет заработок 23,4 коэффициента.

Кроме того, в 2022 году повысилась стоимость пенсионного балла, обратила внимание эксперт. Теперь он равен 104,69 рубля, добавила она.

Также с 1 января россиянам предпенсионного возраста дали право выйти на пенсию досрочно – на 2 года раньше. Однако для этого есть несколько обязательных условий. В частности, если человек попал под сокращение или его организация была ликвидирована. Также для досрочного выхода на пенсию необходим определенный страховой стаж. Для мужчин это 25 лет, для женщин – 20 лет.

Реформа накопительных пенсий?

Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

В России могут реформировать накопительные пенсии. Эту информацию подтвердил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По проекту возможен перевод замороженной с 2014 года накопительной части обязательного пенсионного страхования в негосударственное пенсионное обеспечение. Вовлечение россиян в новую систему планируют простимулировать. К примеру, появится налоговый вычет по НДФЛ до 6%, государственное софинансирование и страхование накоплений до 1,4 миллиона рублей по аналогии с банковскими депозитами.





Анатолий Аксаков председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Нам пора решать вопрос. Он уже назрел. И последние дискуссии в Госдуме показали, что многие депутаты обеспокоены действующей накопительной системой и тем, что заморозка действует.

Аксаков подчеркнул, что пока разработка реформы далека от финала. При этом он отметил, что законопроект должен быть внесен в Госдуму в 2022 году.

Индексация маткапитала и соцвыплат

Материнский капитал с 1 февраля вырастет на 8,4%, напомнили в Минтруде. После индексации размер выплаты на первого ребенка установится на отметке в 524 500 рублей, на второго – 693 100 рублей, если семья не получала выплаты на первенца. Если получала, то семье добавят 168 600 рублей.

Впервые маткапитал будет проиндексирован по фактической, а не прогнозируемой инфляции. Такой закон в конце декабря 2021 года подписал Владимир Путин. По документу материнский капитал будет ежегодно расти с учетом индекса роста потребительских цен за предыдущий год в соответствии с коэффициентом индексации, который определяет правительство России.

Увеличатся и другие начисления. На 8,4% вырастут выплаты ветеранам, пособия по беременности и родам и по уходу за ребенком до 1,5 года для неработающих россиян, а также единовременное пособие при рождении ребенка. Кроме того, с 1 февраля проиндексируют компенсации гражданам, которые подверглись радиоактивному воздействию, и другие меры соцподдержки, заключили в Минтруде.

Соцподдержка москвичей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В 2022 году Москва направит на поддержку жителей города 604,8 миллиарда рублей. Это на 33,4 миллиарда (5,8%) больше, чем годом ранее.

В частности, 502,5 миллиарда рублей пойдут на госпрограмму "Социальная поддержка жителей города Москвы". Сюда входят выплаты семьям с детьми, людям с ограниченными возможностями, пенсионерам и гражданам, которые ищут работу. Среди льгот, которые получат москвичи, бесплатный проезд, лекарства, питание, санаторно-курортное лечение, скидки на оплату ЖКХ и адресная материальная помощь.

На 4,8% (971 рубль) вырастет минимальная величина городского социального стандарта. Эта мера должна компенсировать предполагаемый уровень инфляции. Важно, что минимальная пенсия будет в 1,5 раза больше прожиточного минимума.

Таким образом, с 1 января 2022 года неработающий пенсионер в столице получит не менее 21 193 рублей. Окончательная сумма выплаты определится с учетом размера пенсии и того, сколько человек живет в Москве.

Полный список всех мер соцподдержки жителей столицы можно прочитать здесь.

