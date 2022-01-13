Реформу накопительных пенсий могут провести в России в 2022 году – СМИ

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Российские власти планируют провести реформу накопительных пенсий, соответствующий законопроект будет вынесен на рассмотрение депутатов Госдумы в 2022 году. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на источники.

По информации неназванного федерального чиновника и участников рынка, разрабатываемый проект предполагает трансформацию замороженной с 2014 года накопительной части обязательного пенсионного страхования в негосударственное пенсионное обеспечение.

Также планируется ввести комплекс стимулирующих мер для участия граждан в новой системе: налоговый вычет по НДФЛ в размере до 6%, государственное софинансирование и страхование накоплений до 1,4 миллиона рублей по аналогии с банковскими депозитами.

Информацию о подготовке данных изменений подтвердил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Однако, по словам парламентария, разработка реформы накопительных пенсий пока еще далека от финальной стадии.

"Нам пора решать вопрос. Он уже назрел. И последние дискуссии в Госдуме показали, что многие депутаты обеспокоены действующей накопительной системой и тем, что заморозка действует", – сказал Аксаков, отметив, что ожидает внесения соответствующего законопроекта в Госдуму в текущем году.

Ранее Владимир Путин предложил в текущем году проиндексировать пенсии выше уровня инфляции – на 8,6%. Он напомнил, что в настоящее время инфляция наблюдается на уровне 8,4%.

Зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова между тем отметила, что, если соответствующее решение будет принято, ежемесячные доходы россиян пенсионного возраста вырастут примерно на 1 400 рублей.