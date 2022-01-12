Эксперт объяснила, как не остаться без выплат страховой пенсии

Россиян предупредили о том, что при начислении страховой пенсии может учитываться не весь трудовой стаж. В частности, к нему не относится очное обучение в вузе. Рассказываем, какие еще нюансы следует учитывать, а также как трудовой стаж влияет на будущие пенсионные выплаты.



Заработать на пенсию

Замдекана экономического факультета РУДН Елена Григорьева напомнила, что в современной модели пенсионной системы России трудовой стаж не является основным фактором, влияющим на начисление пенсионных выплат. Главное значение имеют рабочие периоды, когда в Пенсионный фонд перечисляются страховые взносы. Однако в некоторых случаях стаж работника все-таки играет роль, отметила эксперт.





Елена Григорьева замдекана экономического факультета РУДН Например, для выхода на досрочную пенсию может быть учтен специальный трудовой стаж. Это трудовая деятельность, которую осуществлял гражданин в особых сложных условиях (вредные производства, тяжелые климатические условия), ему полагаются дополнительные льготы и надбавки.

По ее словам, на данный момент в трудовой стаж не включается период очного обучения студента в вузе. При этом служба в армии и декретный отпуск по уходу за ребенком в возрасте до 1,5 года учитывается при расчете пенсии только в том случае, если сотрудник выходил на рабочее место до и после наступления данных периодов.

Экономист объяснила, что в целом для получения страховой пенсии по старости в 2022 году необходимо иметь полноценный трудовой стаж сроком 13 лет (количество накопленных пенсионных баллов не должно быть менее 23,4). Однако уже в 2024 году планка повысится до 15 лет (28,2 балла соответственно). Пенсионный возраст в 2022 году начинается для мужчин с 61,5 года, женщин – с 56,5 года.



Как не остаться без выплат?

Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

Доктор юридических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Марина Буянова пояснила Москве 24, что необходимо разделять понятия трудового и страхового стажа.

"Для начисления пенсии должен быть страховой стаж. Это означает, что работодатель должен платить за своего работника взносы в Пенсионный фонд. Как только он начал платить, с этого момента у работника пошел страховой стаж", – отметила она.

При этом трудовой стаж может иметь значение для выплаты определенных премий за выслугу лет и за профессиональные достижения, добавила эксперт.





Марина Буянова доктор юридических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Такие выплаты могут быть даже при выходе на пенсию, но от самого работодателя – выходное пособие. В некоторых организациях подтверждение стажа в определенной отрасли дает право на дополнительные вознаграждения, ведомственные награды, например у железнодорожников.

Однако, по словам Буяновой, в ряде случаев работодатель может не делать страховые взносы в Пенсионный фонд. Поэтому сотрудник вправе обратиться в Пенсионный фонд с заявлением и документальным подтверждением того, что с ним был заключен трудовой договор и он получал установленную заработную плату.

"Работодатель может даже сказать, что работник никогда у него не числился, но через суд можно доказать трудовые отношения. Тогда суд обяжет работодателя заплатить страховые взносы в Пенсионный фонд за весь период работы. А для работника этот стаж будет подтвержден", – подчеркнула Буянова.

Она добавила, что за достаточно большой страховой стаж люди могут получить пенсию на два года раньше срока: для мужчин стаж – 42 года, для женщин – 37 лет (но не ранее возраста 60 и 55 лет). При этом эксперт посоветовала периодически проверять своего работодателя, платит ли он взносы в Пенсионный фонд, так как работнику могут отказать в пенсии из-за недостатка стажа. Данную информацию можно получить на сайте ПФР или портале госуслуг по номеру СНИЛС, заключила Буянова.