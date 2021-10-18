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Общество

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Россиянам рассказали, какие выплаты проиндексируют в 2022 году

Гарантированный рост: какие выплаты проиндексируют в 2022 году
общество

В 2022 году в России увеличится размер некоторых выплат, в том числе вырастут пособия по уходу за ребенком, по безработице, а также пенсии. Кроме того, в Москве проиндексируют все социальные пособия. Рассказываем, насколько изменится сумма выплат и кто их получит.

Пособие по уходу за ребенком

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

С февраля 2022 года максимальный размер пособия по уходу за первым ребенком вырастет до 31 282 рублей, а минимальный поднимется до 7 493 рублей. Сейчас же они составляют 29 600 и 7 083 рубля соответственно.

Также со следующего года увеличат единовременное пособие при рождении ребенка – оно составит 19 981 рубль. В настоящее время это 18 886 рублей.

Кроме того, по поручению Владимира Путина скорректируют размер материнского капитала. Министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что индексацию проведут по фактической инфляции в начале января.

Пособие по безработице и МРОТ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Размер максимального пособия по безработице в 2022 году увеличится на 662 рубля. В результате сумма выплат достигнет 12 792 рублей.

В министерстве труда России подчеркнули, что условия для получения пособия не меняются. После регистрации в качестве безработного человек будет получать 75% заработка в первые три месяца, но не более 12 792 рублей. В следующие три месяца – 60% заработка, но уже не более 5 тысяч рублей.

Максимальное пособие назначается россиянам, которые непрерывно работали и потеряли доход, минимальное – тем, кто до этого не работал или долго не работал либо был уволен за неисполнение обязанностей.

Вместе с тем в 2022 году подрастет и минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Размер выплаты составит 13 617 рублей, что составляет плюс 6,4% к уровню 2021 года.

Страховые и социальные пенсии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Индексация в 2022 году ждет и социальные пенсии, заявил глава Минтруда. Они увеличатся на 7,7%. Такие выплаты получают россияне, не имеющие достаточного трудового стажа для страховой пенсии. Кроме того, дети без кормильца и инвалиды.

Перерасчет произойдет 1 апреля. Котяков напомнил, что этот вид пенсии индексируется пропорционально росту прожиточного минимума пенсионера относительно предыдущего года.

Кроме того, в 2022 году с 1 января будут проиндексированы и страховые пенсии на 5,9%. Таким образом, неработающим пенсионерам начнут начислять в месяц порядка 18 521 рубля. В 2021 году средний размер выплаты составляет 16 789 рублей.

Индексация выплат в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин заявил, что в 2022 году в Москве проиндексируют все социальные пособия. По словам мэра, с 2010 года объем социальных выплат увеличился почти в три раза.

В Москве практически по всем пособиям есть свои доплаты, свой дополнительный уровень социальной защиты. И мы поддерживаем этот высокий стандарт и заложили это в бюджете, несмотря на все сложности.
Сергей Собянин
мэр Москвы

Собянин добавил, что минимальная пенсия неработающих пенсионеров в городе в 2022 года увеличится до 21 193 рублей. Это в полтора раза больше федерального стандарта. Городскую доплату получают 2,1 миллиона столичных пенсионеров.

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