В Счетной палате раскрыли размер пособия по уходу за ребенком в 2022 году

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С 1 февраля 2022 года минимальный размер пособия по уходу за первым ребенком вырастет на 5,8% – до 7 493 рублей, а максимальный – до 31 282 рублей.
Об этом со ссылкой на заключение Счетной палаты "О бюджете Фонда социального страхования РФ на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов" сообщает ТАСС.
В настоящий момент минимальный размер пособия составляет 7 083 рубля, максимальный – 29 600 рублей.
Кроме того, с 1 февраля на 5,8% будет проиндексировано единовременное пособие при рождении ребенка – до 19 981 рубля, сейчас оно составляет 18 886 рублей.
В документе также указано, что расходы на выплату ежемесячных пособий по уходу за ребенком до 1,5 лет составят почти 170 миллиардов рублей, а по беременности и родам – 132,8 миллиарда рублей.
В текущем году минимальный размер пособия при родах составляет 58 878 рублей, максимальный – 340 795 рублей.
Ранее министр труда и социальной защиты Антон Котяков сообщил, что размер материнского капитала на следующий год будет скорректирован по поручению Владимира Путина.
Отмечается, что индексация будет происходить по фактической инфляции в первых числах января.
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